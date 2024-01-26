Эксперт назвал успешное направление для украинских военных, где они не только удерживают обороняющийся плацдарм, но и причиняют значительные потери.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал о преимуществах украинских военных на различных направлениях фронта. По его словам, на сегодняшний день существуют участки, где поддерживается баланс сил.

"В районе Угледарского направления украинцы удерживают контроль, несмотря на успешные действия российских войск вблизи Крахмального и Авдеевки, а также в зоне Урожайного, где произошло продвижение с потерей нескольких позиций. Однако благодаря принятным стабилизационным мерам удалось вернуть утраченные позиции под контроль" - рассказал эксперт.

Жданов выделил левый берег реки Днепр как успешное направление для украинских военных, где они не только удерживают обороняющийся плацдарм, но и причиняют значительные потери противнику.

Он также подчеркнул, что на левом берегу отсутствует тяжелое вооружение у украинских сил из-за трудностей с его транспортировкой в данном районе.

Эксперт поделился, основной вариант, исходя из сегодняшних реалий, это позиционная война, которую нам навязывают оккупанты, и глухая оборона украинских войск.

По слова эксперта, сейчас враг нам навязывает позиционную войну, что для нас крайне невыгодно – затратно и требует довольно большого количества войск. Но если обстановка изменится, тогда и варианты могут поменяться.

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