Наши войска постоянно их оттуда выбивают, как только они забегают, их накрывают огнем, рассказывает эксперт.

Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик, отметил, что под Купянском, в районе Крахмального, украинские военные успешно сдержали прорыв противника, предотвратив его продвижение. Тем не менее, российские силы сумели закрепить свои позиции в этом населенном пункте.

В городе Авдеевка начались интенсивные уличные бои с оккупантами, стремящихся укрепить свое присутствие в частном секторе. Отмечается значительное давление со стороны противника на поселение Георгиевка в районе Марьинского направления.

«Но опять же самая напряжённая обстановка сохраняется возле Белогоровки Луганской области и здесь враг пытается зайти в сам населённый пункт, пытаются закрепиться. Наши войска постоянно их оттуда выбивают, как только они забегают, их накрывают огнем, а пораженные «остатки» отступают на исходные рубежи» - делится эксперт.

Он добавил, что в данный момент мы стойко держим оборону и не даем возможности врагу окружить гарнизон.

Эксперт уточнил, что сейчас речь не идет о масштабном контрнаступлении, а о контрнаступательных операциях или хотя бы переходе на отдельных оперативных направлениях к мобильной обороне, которая предусматривает рейдовые действия на тактическую глубину обороны противника.

"То есть активная оборона, что может дать нам возможность большего разгрома противника, большего снижения его боевого потенциала", – добавил Жданов.

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