Враг попытался изменить обстановку на передовой, а также хотел активизироваться на другом участке.

На Херсонском направлении силы обороны Украины продолжают мероприятие по наращиванию боевых потенциалов плацдарма. Как рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, ВСУ продолжают надежно удерживать позиции, за прошедшие сутки противник пытался семь раз штурмовать наши позиции.

«Сейчас у них цель одна, сбросить нас в Днепр и фактически ликвидировать наш плацдарм, все семь штурмов были отбиты нашими войсками. Сейчас враг понес потери и отступил, ни один из них не увенчался успехом. Так что плацдарм продолжает жить и сражаться на левом берегу Днепра» - делится эксперт.

В то же время на Запорожском направлении враг попытался немножко изменить или активизироваться на другом участке южнее Красного, западнее Вербового и Работино.

«Ну из нового появился вот участок, где они попробовали атаковать, всего четыре атаки на Работинском плацдарме смог осуществить враг, это было безуспешно и они снова отошли назад» - рассказывает Жданов.

Ранее Жданов рассказал, в городе Авдеевка начались интенсивные уличные бои с оккупантами, стремящихся укрепить свое присутствие в частном секторе.

«Но опять же самая напряжённая обстановка сохраняется возле Белогоровки Луганской области и здесь враг пытается зайти в сам населённый пункт, пытаются закрепиться. Наши войска постоянно их оттуда выбивают» - делится эксперт.

Последние новости Украины:

Россияне ударили ракетами по центру большого города - последствия тяжелые.

Также сообщалось, что пожары вспыхнули после ракетной атаки, люди под завалами.

"В ближайшей перспективе" - раскрыт возможный замысел США относительно РФ.