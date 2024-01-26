На них обратил внимание известный военный эксперт Олег Жданов, пишет Politeka.net.

Жданов отметил, что, судя по видео, Путин вдруг стал хорошо себя чувствовать, «выздоровел». И это при всех тех болезнях, о которых говорилось ранее.

«Человек похожий на Путина, будем так говорить. Я вспоминаю, когда они там принимали решение о признании «ЛНР» и «ДНР» - Путин кашлял, не мог говорить долго, постоянно запивал водой. Правая рука у него практически была мало подвижной. Он практически ею не двигал, выглядел довольно вяло и очень устало. А сейчас посмотрите, какой Путин стал розовощёкий, румяный, бегает по трапу, везде успевает, на нескольких мероприятиях присуствует одновременно», - отметил Жданов в своем новом видеообзоре.

Однако есть нюансы. Жданов подчеркнул, что при этом Путин говорит разные вещи, забывает, на какой руке у него часы, также произошли изменения с голосом.

«Мне кажется, это одна из таких версий, которая существует, что разыгрывается вариант с двойником, поэтому где настоящий Путин уже никто не знает…», - подчеркнул Жданов.

При этом военный аналитик высказал предположение, что лидер Турции Реджеп Эрдоган в сентябре прошлого года «точно встречался с настоящим Путиным».

Мол, президент Турции не захотел якобы встречаться с двойником, а состояние настоящего Путина не позволяло провести встречу в Анкаре.

«И если вы посмотрите на видео, то Путин там как мумия, еле стоит на ногах», - обращает внимание Жданов.

Добавим, ранее в ГУР заявили, что кремлю все труднее и труднее скрывать двойником российского диктатора.

«… Достоверная информация об использовании технологий двойников для российского диктатора была и получила подтверждение из многих источников, не только в Украине", - говорил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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