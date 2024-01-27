Уверенность в этом высказал известный военный эксперт, полковник гапаса ВСУ Олег Жданов, пишет Politeka.net.

По словам Жданова, с Путиным надо бороться, а не ждать его смерти. При этом его кончина может еще более усложнить ситуацию в Украине.

«С четырнадцатого года все ждут смерти Путина, и чем больше он совершает преступлений, тем больше людей ждут его его смерти. Но с ним надо бороться, а не ждать его смерти. Но ситуация может измениться ещё в худшую сторону, потому что обычно переходный момент между диктатурой и более демократическим преобразованием страны может отличаться еще большим ужесточением именно диктаторских законов, если сразу не произойдет надлом. Пример Северной Кореи, пример Кубы. Да, там диктаторы умирают, но появляется новый диктатор, династия, преемственность», - пояснил Олег Жданов в своем новом видеообзоре.

Военный аналитик также напомнил, что существует версия, что у Путина есть двойники. Поэтому, даже, если настоящий Путин скончается, общественность об этом не узнает.

«Думаю, что даже со смертью Путина, если им удастся её скрыть и двойник какое то время будет исполнять его обязанности (если, допустим, Китай одобрит операцию двойник), то ничего не изменится, они будут продолжать давить на нас», - уверен Олег Жданов.

По словам военного аналитика, война для России стала способом выживания. И, если они сейчас закончат военные действия, это может послужить сигналом для развала.

«РФ может просто развалиться, в этом не заинтересован практически никто, кроме нас… Если будет констатирована смерть Путина, то переходный период может оказаться ещё более тяжелым, более жестоким со стороны рф по отношению к нам», - предположил аналитик.

Отметим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов уверял, что смерть Путина ничего не изменит.

«Если кто-то считает, что после смерти Путина что-то изменится, это не так. Нужны годы, чтобы изменилось», - убежден Данилов.

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