Вражеские силы интенсифицировали свои атаки, используя контролируемые авиационные бомбы, и внедряют новую технику в операции. Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик рассказал, сейчас продолжается наступление противников на Авдеевку, где развернуты значительные силы бойцов.

Обстрелы достигли степени сопоставимой с атаками на города Бахмут и Мариуполь. Только за 23 января было зафиксировано более 60 бомбардировок. Под Авдеевкой вражеские силы понесли потери в десять раз больше, чем наша сторона.

"В своих попытках прорваться к стратегическим позициям в городе, противники даже использовали подземные коммуникации, делая удар в спину, однако им был предоставлен мощный ответ при помощи артиллерии. Мы успешно восстановили контроль над этими стратегическими позициями и нацелены на их удержание в городе" - делится эксперт.

Даже при неблагоприятных погодных условиях и возможном продвижении вражеской техники мы уверены в наших возможностях, отмечает аналитик. Контраст между вражеской техникой и окружающим ландшафтом обеспечит нам преимущество, при этом у нас имеются эффективные средства для ее уничтожения.

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