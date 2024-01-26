До конца текущего года несколько крупных населенных пунктов, которые сейчас находятся под оккупацией российских захватчиков, могут быть освобождены ВСУ.

Такое предположение сделал известный военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По словам Жданова, можно надеяться на освобождение Токмака.

«И не только Токмака… Из того, что видно на карте это у нас - на подходе Бахмут, он может быть освобождён. Не скажу, что в ближайшее время, но до конца года вполне вероятно», - сообщил Жданов в традиционном видеообзоре.

Добавим, в свою очередь аналитики Института изученя войны сообщают, что ВСУ продвинулись в сторону Токмака, Бердянска и под Донецком.

В отчете, опубликованном 25 января, сообщается, что украинские защитники достигли определенного продвижения на трех отрезках фронта на востоке и юге. В частности, удалось отбросить ВС РФ южнее Донецка и Великой Новоселки, а также на линии боев Работино-Вербовое. Средняя глубина отбрасывания врага — 1 км.

Напомним, Токмак находится под оккупацией с марта 2022-го года.

До войны население Токмака составляло около 30 тыс. человек. Сколько осталось в оккупированном городе — неизвестно. Мэр Токмака Игорь Котелевский погиб при загадочных обстоятельствах в мае 2022 года. Предполагается, что он покончил с собо – Котелевский остался в городе, но отказался сотрудничать с российскими войсками.

Игорю Котелевскому было 57 лет, у него осталась жена и две дочери.

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