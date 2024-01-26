Такое предположение сделал известный военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.
По словам Жданова, можно надеяться на освобождение Токмака.
«И не только Токмака… Из того, что видно на карте это у нас - на подходе Бахмут, он может быть освобождён. Не скажу, что в ближайшее время, но до конца года вполне вероятно», - сообщил Жданов в традиционном видеообзоре.
Добавим, в свою очередь аналитики Института изученя войны сообщают, что ВСУ продвинулись в сторону Токмака, Бердянска и под Донецком.
В отчете, опубликованном 25 января, сообщается, что украинские защитники достигли определенного продвижения на трех отрезках фронта на востоке и юге. В частности, удалось отбросить ВС РФ южнее Донецка и Великой Новоселки, а также на линии боев Работино-Вербовое. Средняя глубина отбрасывания врага — 1 км.
Напомним, Токмак находится под оккупацией с марта 2022-го года.
До войны население Токмака составляло около 30 тыс. человек. Сколько осталось в оккупированном городе — неизвестно. Мэр Токмака Игорь Котелевский погиб при загадочных обстоятельствах в мае 2022 года. Предполагается, что он покончил с собо – Котелевский остался в городе, но отказался сотрудничать с российскими войсками.
Игорю Котелевскому было 57 лет, у него осталась жена и две дочери.
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