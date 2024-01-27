По словам аналитика, в целом на данном направлении заметно довольно большое снижение интенсивности боевых действий.

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, отбито несколько атак. Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик рассказал, при этом Новомихайловку удалось заметно стабилизировать, они уже атакуют не так яростно.

«Хотя они как раньше и пытаются обойти Новомихайловку, но у них ничего не получается, наносим на разных участках врагу серьезные поражение. В то же время в районе Работино на Запорожском фронте больше враг попыток атаковать наши позиции не предпринимал, видимо сил и средств на большее нет» - заключил эксперт.

По словам аналитика, в целом на Запорожском направлении заметно довольно большое снижение интенсивности боевых действий. Также она подмечает, что на Херсонском направлении силы обороны продолжают мероприятия по наращиванию усилий на плацдарме на левом берегу Днепра.

«Несмотря на потери, оккупанты предприняли семь штурмов без какого-то успеха, поскольку с нашей стороны на левом берегу наращиваем боевой потенциал» - поделился аналитик.

Также эксперт сообщал, обстрелы достигли степени сопоставимой с атаками на города Бахмут и Мариуполь. Только за 23 января было зафиксировано более 60 бомбардировок. Под Авдеевкой вражеские силы понесли потери в десять раз больше, чем наша сторона.

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