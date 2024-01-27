Аналитик добавил, в настоящее время мы находимся в положении заложников информационной неопределенности.

Российская пропаганда создала первое впечатление с эффектным и красочным отчетом, считает Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик. По его словам, в день аварии самолета Ил-76, информационная кампания российской пропаганды опередила наш ответ.

"По текущим данным, на борту самолета, вероятно, находились только члены экипажа. Формулирование заявлений требует веских доказательств, и нам это делать крайне сложно, учитывая засекреченность данных со стороны рф. Российская полиция оцепила это место мгновенно, очень быстро и не пустила туда никого, там было много бумаг" - делится эксперт.

Аналитик добавил, в настоящее время мы находимся в положении заложников информационной неопределенности, не имея возможности ни опровергнуть, ни подтвердить представленные данные. Причем эксперт добавил, что даже спустя сутки фото с мест не было и не было привычных для оккупантов заявлений.

"Самолет резко начал снижаться в высоте, а взрыв на земле позволяет предположить, что топливные резервуары в самолете были заполнены на максимум" - поделился аналитик.

Такой мощный взрыв с последующим горением топлива чаще всего свидетельствует о том, что топливные баки были полны, что характерно для момента взлета, также ранее предполагал Жданов.

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