Если посмотреть на карту, то становится очевидно, что у украинских защитников очень мало шансов удержать Авдеевку.

Об этом заявил офицер ЦАХАЛа в отставке, военный историк и журналист Григорий Тамар в интервью Politeka Online.

"Это не будет иметь далеко идущих последствий в случае, если у вас подготовлены достаточно хорошо оснащённые линии обороны западее. Если у вас есть, куда отходить и где дальше зацепиться, то само по себе взятие Авдеевки, так же, как взятие Бахмута в своё время, никакого влияния не имело, так сказать, за исключением пропагандистско-политического" – заявил Григорий Тамар.

По словам эксперта, Авдеевка была обречена, в том числе исходя из общей картографии местности.

"Когда я смотрел на вот эту вот карту, полукольцо, подкову, в которой находилась Авдеевка, я понимал, что шансов ее удержать очень немного, ну, за исключением ситуации, когда были бы проведены эффективные контратаки по флангам", – объяснил эксперт.

"Понятно, что всегда терпеть поражения, даже тактические, и терять свою территорию больно и неприятно, но это не должно быть тем событием, которое принципиально там повлияет на настроение в ваших войсках, на мораль, дух. Ну, это так война происходит, это бывает", – добавил Григорий Тамар.

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