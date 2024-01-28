С точки зрения логистических цепочек Крым является очень уязвимым звеном на фронте, и утрата полуострова может стать для оккупантов невероятным ударом.

Деоккупация Крыма должна быть стратегической сверхзадачей для украинских войск, и не нужно тратить ресурсы на цели, которые являются недостижимыми.

Об этом заявил офицер ЦАХАЛа в отставке, военный историк Григорий Тамар в интервью Politeka Online.

"Если мы смотрим на вопросы эти исключительно с военной точки зрения и оставляем за кадром все политические, идеологические, демографические аспекты, то мне представляется очень маловероятной возможность серьёзного успеха на Донецком направлении, однако мне представляется абсолютно возможным и достижимым принципиальный успех на направлении Крымско-Азовском именно из-за уязвимости логистических цепочек", – заявил Григорий Тамар.

Эксперт отметил, что современная война - это состязание в искусстве менеджмента, управления войсками, это ресурсная база, в том числе и мобилизационный ресурс.

"Так вот, именно с точки зрения логистических цепочек Крым является невероятно уязвимым звеном в этой цепи. А утрата Крыма - я об этом тоже очень много раз говорил - в силу того, что Крым наделён совершенно несоразмерными его реальному значению функциями в рамках этой войны, ему придано сакральное значение россиией, то утрата Крыма была бы невероятным фундаментальным ударом по всей этой идеологической машине, вплоть до того, что они могли бы этот удар не перенести", – добавил Григорий Тамар.

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