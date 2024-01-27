Военный эксперт рассказал о новой угрозе для ВСУ на Авдеевском направлении и где сейчас самая опасная ситуация.

На Авдеевском направлении, вероятно, в ближайшее время российские оккупационные войска попытаются прорваться со стороны Каменки в район Песочного карьера.

Как рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец, таким образом противник попытается обеспечить себе удобные исходные позиции для дальнейшего продвижения в сторону Авдеевской автобазы и района "Бревно", а также одновременно обезопасит левый фланг этой ударной группы от контратак ВСУ.

По словам эксперта, также в ближайшее время оккупанты могут попытаться отрезать позицию ВСУ "Зенит". Для этого им нужно прорваться на основную линию обеспечения украинских войск в этом районе - дорогу Т-05-05.

Военный обозреватель отметил, что оккупанты могут одновременно атаковать в том же направлении и со стороны села Опытное, что еще больше усложнит положение ВСУ на "Зените".

"Так, эта позиция играет важное значение в системе обороны ВСУ в южной части г.Авдеевка (ибо объективно позволяет существенно вредить атакам противника со стороны Опытного в северном направлении). Но после прорыва противника через "Царскую охоту", а также вдоль улицы Соборной, угроза окружения этой позиции - ну очень сильна", – пишет Константин Машовец.

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