Россия пересмотрела свои стратегические приоритеты: прежде главной мишенью врага была энергетическая система, но в настоящее время акцент смещен на два ключевых направления. Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик рассказал детальнее о ситуации.

"На сегодняшний момент стало ясно, что даже если энергетическая инфраструктура будет атакована, это не означает ее бесповоротного уничтожения; система обладает высокой гибкостью и поддается восстановлению. Российская стратегия направлена на нанесение ущерба Вооруженным силам Украины и провокацию украинского общества" - делится эксперт.

Также он добавляет, что касается военных объектов, здесь все ясно – стремление выведать наш военно-промышленный комплекс и причинить урон Вооруженным силам Украины, разрушая их объекты.

Жилые районы же используются для вызывания диссонанса в обществе. Это обусловлено тем, что жертвы среди гражданского населения внушают страх, панику и раздражение.

"Вероятно, россия планирует использовать это с целью вынудить нас к переговорам и прекращению огня, осознавая ограниченность своей армии и наличие проблем с ее укомплектованностью и боеспособностью" - делится аналитик.

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