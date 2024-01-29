Аналитик подмечает, важно также учитывать потребность в эффективном использовании своих резервов.

Силы обороны активно участвуют в оборонительных операциях, сталкиваясь с несколькими ключевыми задачами. При наличии возможности и свободных резервов они моментально переходят к контратакам, направленным на вытеснение оккупантов из занимаемых позиций, делится Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик.

"В настоящее время у Сил обороны Украины определены несколько важных стратегических задач. Основная задача заключается в предотвращении продвижения оккупантов по всей линии столкновения. Параллельно с этим стремление к уничтожению максимального числа вражеского личного состава и военной техники является важным аспектом" - делится эксперт.

Аналитик подмечает, важно также учитывать потребность в эффективном использовании своих резервов.

"Осуществляя данные операции, наша цель — выиграть время для сбора сил и ресурсов, необходимых для последующих контрнаступательных действий, направленных на освобождение оккупированных территорий" - замечает Жданов.

Также эксперт добавил ранее, россия пересмотрела свои стратегические приоритеты: прежде главной мишенью врага была энергетическая система, но в настоящее время акцент смещен на два ключевых направления.

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