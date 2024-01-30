Эксперт отмечает, это обуславливает необходимость в наступательных операциях с привлечением современной техники.

В зоне боевых действий в Луганской области наблюдается нарастание напряженности. Российские военные активно продвигаются вперед по нескольким направлениям, вводя в бой значительные силы и технику, как рассказал Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик.

Артиллерия, авиация и бронетехника применяются эффективно, усиливая наступление. Заметно увеличивается присутствие новейших образцов техники.

"Частое использование современной военной техники может свидетельствовать о снижении запасов устаревших образцов вооружения у российских вооруженных сил. Возможно, оккупанты сталкиваются с трудностями в восстановлении потерь" - делится эксперт.

Он отмечает, это обуславливает необходимость в наступательных операциях с привлечением современной техники.

Пусть эта тенденция продолжается, так как это может свидетельствовать о затруднительной ситуации для них, особенно если они вынуждены обходить санкции в условиях, не идеальных для них.

Эксперт заметил ранее, силы обороны активно участвуют в оборонительных операциях, сталкиваясь с несколькими ключевыми задачами. При наличии возможности и свободных резервов они моментально переходят к контратакам.

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