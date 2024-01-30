В случае использования баллистического ракетного комплекса с кратким временем полета, ситуация могла бы быть иной.

Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик раскрыл причины, по которым защита Харькова от российских С-300 сталкивается с трудностями. По его мнению, основная сложность заключается в мобильности этих систем.

"На данный момент в арсенале украинских сил, помимо дронов, практически нет средств для эффективного противостояния. Возможно, ракетные установки РСЗО "Ольха" могли бы быть альтернативой, но их производство также сталкивается с определенными трудностями. Мобильность установок С-300 создает серьезные препятствия для их успешной нейтрализации" - рассказывает эксперт.

В случае использования баллистического ракетного комплекса с кратким временем полета и постоянным нахождением на стартовых позициях, ситуация могла бы быть иной.

Однако, по его словам, Украине, к сожалению, не удалось создать подобные средства реагирования, что сегодня ставит нас в трудное положение.

Эксперт также высказал мнение о проблемах, связанных с применением дронов.

"Несмотря на их потенциал, эффективное использование дронов требует точного наведения и возможности удержания установки после ее выстрела. На данный момент такие возможности отсутствуют, что ограничивает их эффективность в данном контексте" - делится аналитик.

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