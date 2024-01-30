Зафиксированы последствия новых атак в Киевской области, фото с места.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевщины, в полицию поступило сообщение о взрывах в одном из районов области.

Как оказалось, из-за атаки врага возник пожар одного из складских помещений.

«В другом административном помещении специалисты-криминалисты зафиксировали возгорание кровли. Впоследствии спасатели потушили пожар. Кроме этого, повреждены три транспортных средства», - сообщили в полиции.

К счастью, потерпевших нет.

«Уважаемые граждане, призываем вас не игнорировать сигналы воздушной тревоги и проходить в ближайшие укрытия. Берегите себя и близких!» - призывали в полиции.

Добавим, согласно сообщению Воздушных сил Украины, в ночь на 30 января 2024 года враг атаковал 35 ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск – РФ, Чауда – Крым и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донбасу.

В общей сложности уничтожено 15 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

«Часть ударных БпЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с рф», - сообщили защитники неба над Украиной.

Последние новости Украины:

Россияне ударили ракетами и запустили много "Шахедов" - известно о последствиях.

Новое наступление на Харьков – есть ли у врага сейчас ресурсы.

Ехали в больницу – подробности нового взрыва на Черниговщине.