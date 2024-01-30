Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру, российская армия в очередной раз нанесла ракетный удар по г. Мирнограду.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт из зенитно-ракетного комплекса С-300.

К сожалению, последствия трагические.

«От вражеской атаки погиб 38-летний мужчина, ехавший на велосипеде с работы домой. Также получила ранения женщина 50 лет. Она с ушибами доставлена ​​в больницу для оказания медицинской помощи», - рассказали в прокуратуре.

Напомним, в ночь на 30 января враг атаковал 35-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» с трех направлений.

«Часть ударных БПЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с РФ», - сообщали защитники неба над Украиной.

Уничтожить удалось 15 вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

Под вражеский огонь, в частности, попала Киевщина.

В результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар.

Пожар ликвидирован. Кроме зданий, повреждены три автомобиля. К счастью, жертв и пострадавших нет.

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