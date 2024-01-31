В районе Авдеевки продолжается напряженная обстановка. Российские оккупанты непрерывно оказывают давление, однако украинские военные успешно отражают все попытки вражеских атак. рассказал Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик.
Недавно защитники сумели отбить контроль над ресторанным комплексом "Царская охота", расположенным на южной окраине города. На границе города уже давно находятся российские войска, и тактические группы периодически просачиваются в город на краткое время.
"Эта зона становится объектом тактических перемещений не раз, преодолевая расстояние в не более чем километр-полтора. Эти действия российских групп направлены в первую очередь на разведку возможных маршрутов для последующего наступления" - делится эксперт.
С приближением холодов ситуация может усложниться, поскольку выявленные маршруты могут быть использованы российскими войсками с техникой.
"Тем не менее, у украинских военных есть силы и средства для эффективного противостояния врагу, включая активное использование операторов дронов в своих операциях" - рассказывает аналитик.
По его словам, артиллерия, авиация и бронетехника применяются эффективно, усиливая наступление. Заметно увеличивается присутствие новейших образцов техники.
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