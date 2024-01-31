Эксперт назвал несколько факторов, из-за который война может затянуться и на что это повлияет.

Наряду с созданием коалиции, подобной "Рамштайну", которая оказывает поддержку Украине, рф также строит свою собственную коалицию, включая Иран и Китай как ключевых союзников. Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик рассказал, будет ли долго длиться война и с чем это связано.

Военный эксперт считает, что Китаю выгодно поддерживать свою внешнеполитическую позицию, поставляя россии оборудование, закупая газ и обеспечивая санкционные товары. Эти действия, по его мнению, поддерживают противостояние Китая и рф.

"Эта динамика удлиняет конфликт в Украине, но война не может продолжаться бесконечно. Есть ряд факторов, включая влияние на экономику, финансы и военные вопросы, ситуация в рф в некоторых областях гораздо хуже, чем в Украине, за исключением военных аспектов" - рассказывает эксперт.

Артиллерия, авиация и бронетехника применяются эффективно, усиливая наступление. Заметно увеличивается присутствие новейших образцов техники.

"Частое использование современной военной техники может свидетельствовать о снижении запасов устаревших образцов вооружения у российских вооруженных сил. Возможно, оккупанты сталкиваются с трудностями в восстановлении потерь" - делится эксперт.

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