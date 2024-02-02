Россия продолжает развертывание своих ракетных систем "Калибр" в Черном море на поверхностных и подводных судах. Последний раз этот тип ракет был использован оккупантами в ходе масштабной атаки на Украину 2 января.

Военный аналитик и летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, пояснил, что после использования ракет "Калибр" суда россии вынуждены пройти процесс перезарядки.

фронт, ВСУ

"У российских военных возникает сложный выбор. Каждая подводная лодка оснащена четырьмя торпедными аппаратами, а на каждом поверхностном корабле таких аппаратов - восемь. После ракетного удара им предстоит провести процедуру заново зарядки судов, поскольку пустой корабль или подводная лодка становятся бессмысленными, поэтому у них есть проблема" - рассказывает эксперт.

Также он делится, для выполнения этой операции им придется посетить Севастополь. Тем не менее, вход в Севастополь сопряжен с рисками из-за возможных ракетных атак со стороны украинских вооруженных сил.

В период перезарядки, особенно для подводных лодок, уязвимость возрастает, поскольку им приходится всплывать.

Учитывая, что украинские военные имеют информацию о местоположении вражеских судов, сюда могут быть направлены ракеты "Нептун", Storm Shadow или SCALP-EG, подмечает аналитик.

Последние новости Украины:

Вместо свадьбы - похороны: Украину всколыхнула новая трагедия.

Бои в еще одной области Украины: люди под угрозой.

Не только под Авдеевкой – названо еще одно направление, где враг несет колоссальные потери.