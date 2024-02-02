Россия продолжает развертывание своих ракетных систем "Калибр" в Черном море на поверхностных и подводных судах. Последний раз этот тип ракет был использован оккупантами в ходе масштабной атаки на Украину 2 января.

Военный аналитик и летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, пояснил, что после использования ракет "Калибр" суда россии вынуждены пройти процесс перезарядки.

"У российских военных возникает сложный выбор. Каждая подводная лодка оснащена четырьмя торпедными аппаратами, а на каждом поверхностном корабле таких аппаратов - восемь. После ракетного удара им предстоит провести процедуру заново зарядки судов, поскольку пустой корабль или подводная лодка становятся бессмысленными, поэтому у них есть проблема" - рассказывает эксперт.

Также он делится, для выполнения этой операции им придется посетить Севастополь. Тем не менее, вход в Севастополь сопряжен с рисками из-за возможных ракетных атак со стороны украинских вооруженных сил.

В период перезарядки, особенно для подводных лодок, уязвимость возрастает, поскольку им приходится всплывать.

Учитывая, что украинские военные имеют информацию о местоположении вражеских судов, сюда могут быть направлены ракеты "Нептун", Storm Shadow или SCALP-EG, подмечает аналитик.

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