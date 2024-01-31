Только в Сумской области зафиксировано почти 300 ударов, пишет Politeka.net.

«В результате обстрелов повреждены частные домовладения, многоквартирный дом, гараж и автомобиль», - сообщили в полиции.

На опубликованных фото видно, что от одного из домов осталась только дверь и почерневшие остатки стен.

Также стало известно, что четверо гражданских граждан пострадали в результате обстрела Харькова «шахедами».

Военные России наносили удары по Харькову и населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.

«Враг нанес удары по гражданским объектам «шахедами» в Салтовском и Слободском районах города. Повреждены жилые дома, автомобили, магазин. Произошли пожары. Ранение получил 85-летний мужчина, 44-летний мужчина претерпел контузию. Еще у одного мужчины и женщины острая реакция на стресс», – рассказали в полиции.

В результате обстрела города Волчанск повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Из артиллерии враг обстрелял деревню Ивашки. В Купянском районе повреждены домовладения и хозяйственные постройки.

Также сообщается, что ракетой Х-59 россияне попали по поселку Коротич Харьковского района. По деревне Лесное Харьковского района нанесли ракетный удар, вероятно, Искандер-М.

Кроме того, стало известно, что 30 января в 22:30 российские войска совершили ракетные обстрелы г. Покровска, вероятно, с использованием ракет типа С-300 и «Искандер».

В результате взрывов повреждено предприятие, где получил ранение охранник. Также получили травмы пятеро мужчин в возрасте от 33 до 57 лет.

Все пострадавшие направлены в больницу с множественными осколочными ранениями для оказания медицинской помощи.

Один из них находится в тяжелом состоянии.

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