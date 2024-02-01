На Харьковском направлении в Купянском районе у российских оккупантов пока не получается пойти в масштабное наступление.

Неумение воевать мешает российским оккупационным войскам перейти в широкомасштабное наступление, но попытки эти будут производиться ими.

Об этом рассказал капитан запаса Армии Обороны Израиля, военный эксперт Григорий Тамар в интервью Анастасии Федор.

"Я говорил о том, что любой участок фронта может быть рассмотрен потенциально как направление для того или иного удара, потому что к выборам путинским им необходимо добиться каких-то результатов", – заявил Григорий Тамар.

По словам эксперта, чтобы не позволить развиться наступательным действиям российских оккупантов, украинским защитникам необходимо иметь достаточные резервы и достаточное количество боеприпасов, чтобы, используя артиллерийские заслоны и другие средства, останавливать их наступательные действия, уничтожать их бронетехнику еще до того, как она смогла рассредоточиться и нанести ущерб.

Кроме того, Григорий Тамар прокомментировал данные о численности войск обеих сторон (по словам Зеленского, 880 тысяч человек в армии Украины; а по словам путина, группировка российских войск только в Украине составляет 617 тысяч).

"Я считаю, что это абсолютно абстрактные цифры, которые не дают никакого представления о реальном потенциале Украины или россии. Во-первых, кто нам сказал, что эти цифры соответствуют действительности", – заявил эксперт.

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