С военной точки зрения для Украины было бы выгодно новое наступление российских оккупационных войск со стороны Белоруссии.

Если бы российские оккупанты двинулись в Украину с севера или северо-востока, было бы очень удобно уничтожать их колонны и перемолотить большое количество их сил и средств.

На этих направлениях у нас сейчас есть силы, а также гораздо более защищенные рубежи, чем были. Об этом рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "Прямого".

"Если они хотели бы понести колоссальные потери и потерять большое количество боеспособных войск и группировок сразу, тогда да, пусть пробуют. Я думаю, что даже это было бы с военной точки зрения неплохо. Но я не вижу сценариев пока наступления ни из Беларуси, не вижу наступления на Киев", - заявил Александр Мусиенко.

Эксперт отметил, что сейчас на территории Беларуси находится до 2000 российских военных, включая вагнеровцев, проводящих учения белорусских войск, и тех, которые задействованы в обслуживании российской авиации, находящейся там на аэродромах.

"Плюс у нас на границе на сегодняшний день находится в трех областях – Брянская, Курская, Белгородская – около 18 тысяч личного состава российских войск. В трех областях это суммарно, то есть это и направление на Харьков, это и направление на Сумы, это и направление на Чернигов", – объяснил Александр Мусиенко.

Эксперт добавил, что формирование и переброска ударных группировок окупантов не может пройти незаметно, ведь сейчас за этим следит не только разведка, но и много OSINT-сообществ.

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