На Западе все чаще звучат заявление о том, что Россия после войны против Украины, вероятно, нападет на одну из стран НАТО.

В частности, президент Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль уверен, что Путин не побоится напасть на страну-участницу НАТО в случае успеха оккупантов в Украине.

Путин, по его словам, считает своей целью восстановление былой мощи и великодержавия, и будет скверно, если эта готовность к насилию во внешней политике станет преобладать и Европа капитулирует перед ней.

«Поэтому лучшее, что мы можем сделать для мира, - и я повторю это снова - массово перевооружиться. Никто не должен думать, что они могут атаковать территорию альянса", - говорил в свою очередь Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер.

Однако за этими заявлениями кроятся не только реальные опасения относительно нападения Путина, считает военно-политический обозреватель Олег Жданов.

«Они понимают, что завтра никто воевать не будет, но если они сегодня не будут об этом говорить, они не смогут сформировать общественное мнение. Им надо сейчас пересматривать бюджеты, им надо сейчас вносить правки в сторону увеличения военных расходов, надо запускать военно-промышленный комплекс. Естественно, это ударит по уровню жизни и по социальным программам для населения. И для того, чтобы население не возмутилось и поддержало эту идею формируется общественное мнение - «завтра Путин нападет», - пояснил Жданов замысле Запада в своем новом видеообзоре.

Соответственно, население призывают готовиться к войне. И люди уже готовы слушать об увеличении военных расходов.

«И вот тогда они говорят, что: «Смотрите, мы уже всё развернули, выпускаем много техники и вооружения, можем частично помочь Украине». Только в этом слуаче. Потомучто, если сейчас они начнут нам отдавать боеприпасы и технику, у населения возникнет вопрос: «Подождите, если Путин завтра нападет, а вы отдаете наши танки Украине?» И военно-политическое руководство стран ничего не сможет сказать», - продолжил Жданов, объясняя, почему страны не могут отдать военную помощь из своих запасов.

Именно поэтому то, что страны-партнеры Украины дают в качествевоенной поддержки особо не афишируется. Кроме того, некоторая передача происходит «под прикрытием».

«Например, как Греция. Страна получает новое вооружение от США и готова нам отдать то, что они считают устаревшим. Тоже самое другие страны», - сообщил Олег Жданов.

Последние новости Украины:

Осталась только дверь - враг накрыл огнем жилые кварталы и запустил "Искандеры".

Новые правила мобилизации в Украине – как будут раздавать повестки и какое наказание за неявку в ТЦК.

Ночной ужас в Харькове – есть раненые, улицы усеяны стеклом.