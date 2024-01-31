Так, тільки у Сумській області зафіксовано майже 300 ударів, пише Politeka.net.

«Внаслідок обстрілів пошкоджено приватне домоволодіння, багатоквартирний будинок, гараж та автомобіль», - повідомили в поліції.

На опублікованих фото видно, що від одного з будинків залишилися тількі двері почорнілі залишки стін.

Також стало відомо, що четверо цивільних громадян постраждали внаслідок обстрілу Харкова «шахедами».

Військові рф наносили удари по Харкову та населеним пунктам Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

«Ворог завдав удари по цивільним об’єктам «шахедами» у Салтівському та Слобідському районах міста. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазин. Сталися пожежі. Поранення отримав 85-річний чоловік, 44-річний чоловік зазнав контузію. Ще у одного чоловіка та жінки гостра реакція на стрес», - розповіли в поліції.

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

З артилерії ворог обстріляв село Івашки. У Куп'янському районі пошкоджені домоволодіння та господарчі споруди.

Також повідомляється, що ракетою Х-59 росіяни влучили по селищу Коротич Харківського району. По селу Лісне Харківського району нанесли ракетний удар, ймовірно, Іскандер-М.

Крім того, стало відомо, що 30 січня о 22:30 російські війська здійснили ракетний обстріл м. Покровська, ймовірно, з використанням ракет типу С-300 та «Іскандер».

Внаслідок вибухів пошкоджено підприємство, де дістав поранення охоронець. Також зазнали травм п’ятеро чоловіків віком від 33 до 57 років.

Усіх постраждалих направлено до лікарні з множинними осколковими пораненнями для надання медичної допомоги.

Один з них перебуває у важкому стані.

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