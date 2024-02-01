Раньше иногда российские штурмовые действия могли характеризоваться тем, что штурмовали отделениями по 10 человек, иногда взводами по 15, иногда использовались роты численностью более 100 человек.

Теперь количество оккупантов, которых бросают в наступление, увеличилось – сейчас штурмуют батальоны и даже бригады, то есть интенсивность увеличилась. Об этом рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "Прямого".

"Сейчас они на пиковой активности наступательных действий. Далее, я думаю, что этот пик будет еще продолжаться, и он продлится еще месяц-полтора, дальше эти действия могут пойти на убыль. И погодные условия изменятся, ну и плюс, несмотря на то что они силы подтянули, там же тоже не все настолько хорошо, как бы хотелось врагу", - подчеркнул Александр Мусиенко.

Эксперт отметил, что не только враг сейчас подтягивает силы, у нас тоже есть силы, есть чем отвечать и вести активную оборону.

"Несмотря на то, что где-то не хватает иногда снарядов, нужно больше снарядов, нужно больше огневой мощи, но наносят удары довольно мощно и кассетными снарядами, и не только", - подчеркнул Александр Мусиенко.

Также эксперт рассказал, что подтверждается информация о том, что россия расконсервирует пушки 1946-50 годов выпуска, они уже появляются на фронте, а все потому, что оккупантам порой нечем давать ответ на наши артиллерийские удары, вести контрбатарейную борьбу.

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