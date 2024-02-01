Военный эксперт рассказал об обострении ситуации на Купянском направлении и изменении характера боевых действий со стороны оккупантов.

В Харьковской области на Купянском направлении российские оккупационные войска начали атаковать больше с применением техники.

Об этом рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "Прямого".

По словам эксперта, самые ожесточенные бои сейчас продолжаются в районе Крахмального, где оккупанты достигли определенного успеха, и Синьковки. В районе Табаевки наши силы контролируют высоты, хотя враг и заявлял, что захватил село. На самом деле нет, боевые действия там продолжаются, и наши силы отбросили позиции врага.

"Некоторые позиции, я должен сказать, что иногда наши войска даже переходят фактически в контратаки и преуспевают. То есть видно, что на Купянском направлении будет становиться горячее, потому что силы подтягиваются, но наши силы это отбивают", – заявил Александр Мусиенко.

Эксперт подчеркнул, что об угрозе непосредственно Харькову сегодня речь не идет.

"Угрозы Купянску есть, потому что там продолжаются активные боевые действия. Наши войска делают все для того, чтобы не допустить там самого главного – это прорыва для войск противника, ну и сдерживается продвижение. Но об угрозах непосредственно Харькову там речь не идет, там у них в зоне от ответственности Харьков и Слобожанщина в принципе ситуация контролируемая", – добавил Александр Мусиенко.

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