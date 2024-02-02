В этом случае, согласно аналитику, возникает риск тяжелых последствий для Украины, поскольку путин может получить то, что он завоевал.

Бывший президент США, известный своим бизнес-подходом к политике, мог бы использовать радикальные и нестандартные методы. Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик рассказал о двух сценариях завершения войны в Украине в случае, если Трамп вернется к власти.

Жданов выделяет два потенциальных сценария в случае возвращения Трампа к власти. По его словам, негативный сценарий включает в себя звонок Трампа путину с последующим соглашением об остановке огня.

В этом случае, согласно аналитику, возникает риск тяжелых последствий для Украины, поскольку путин может получить то, что он завоевал, и военные действия прекратятся: "Будет вопрос к Западу: наши партнеры будут сохранять единство в плане поддержки Украины или примут сторону США и будут на нас давить" - рассказывает эксперт.

С другой стороны, позитивный сценарий предполагает отказ путина от прекращения огня. В этом случае Трамп мог бы вмешаться и предложить решение конфликта. Однако, с учетом импульсивности экс-президента США, Жданов предполагает, что отказ путина может вызвать негативную реакцию Трампа.

"Если Путин начнет качать права, Трамп может просто обидеться и решить вопрос в нашу пользу, дав нам все необходимое вооружение" - заключил эксперт.

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