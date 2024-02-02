Сейчас важно оценить важность Skynex в защите украинских городов от ракетных и дроновых атак со стороны России, особенно после последней массированной атаки агрессора, о чем рассказал Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик. Он отметил, что Skynex представляет собой передовые технологии, отсутствующие в бундесвере, и Украина будет первой страной, использующей эту систему.

"Операционная система Skynex полностью автоматизирована: система сканирует небо и, обнаружив цель, направляет на нее программированное количество боеприпасов с установленной дальностью подрыва, это новейшие разработки. Таким образом, снаряды не попадают в цель, а создают вокруг нее сплошное облако из вольфрамовых шариков, превращая цель в эффективное решето", - по словам Жданова.

В случае маневрирования цели или ее скрытия в местности, система включает дроны, которые действуют в качестве разведчиков. Они поднимаются в воздух и проводят разведку в тех местах, куда не может достичь радиолокационная станция.

Также эксперт считает, артиллерия, авиация и бронетехника применяются эффективно, усиливая наступление. Заметно увеличивается присутствие новейших образцов техники. Частое использование современной военной техники может свидетельствовать о снижении запасов устаревших образцов вооружения у российских вооруженных сил.

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