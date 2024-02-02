Этот шаг мог стать началом установления воздушного превосходства и подготовки к появлению истребителей.

В Крыму Вооруженные силы Украины атаковали радиолокационную станцию российской ПВО неподалеку от поселка Раздольное. Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик рассказал, недавно российские военные сообщили об успешном перехвате беспилотников, направлявшихся в сторону Крыма, умалчивая, что одну из радиолокационных станций они сбили своим собственным беспилотником.

"Вероятно, это действие было проведено украинскими спецслужбами для установления контроля в воздушном пространстве. Этот шаг мог стать началом установления воздушного превосходства и подготовки к появлению истребителей F-16, включая устранение противовоздушной обороны противника" - рассказвает эксперт.

Также следует отметить, что Вооруженные силы Украины сбили вражеский самолет Су-34 над Луганщиной, нанося дополнительный удар по авиации России. Оценивается стоимость каждого такого самолета в не менее чем 36 миллионов долларов.

Также он заметил, сейчас важно оценить важность Skynex в защите украинских городов от ракетных и дроновых атак со стороны россии, особенно после последней массированной атаки агрессора.

Операционная система Skynex полностью автоматизирована, а наряды не попадают в цель, а создают вокруг нее сплошное облако из вольфрамовых шариков, превращая цель в эффективное решето.

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