Оккупанты сообщали о том, что удар произошел в период, когда операторы готовились сдавать экзамены на повышение квалификации.

Системы HIMARS из США могут достичь Иловайска и успешно выполнять такие задачи, сообщил летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных Сил Украины. Он также отметил, что существуют другие ракетные системы, способные преодолеть указанное расстояние.

Украина обладает достаточными ресурсами и средствами для проведения точных ударов и решения подобных задач. Россия, в свою очередь, привлекла внимание к себе, активно рекламируя программы обучения операторов дронов, что послужило успешной подготовке их групп.

"Оккупанты сообщали о том, что удар произошел в период, когда операторы готовились сдавать экзамены на повышение квалификации. Это считается значительной утратой для российской стороны, поскольку обучение нескольких десятков операторов дронов представляется нетривиальной задачей" - поделился эксперт.

Следовательно, можно заключить, что сотни беспилотников теперь остались без своих руководителей.

Военный эксперт также отметил, что Украина успешно выполняет свои задачи, обладая достаточным количеством подтверждений, даже касательно местоположения конкретного оператора дрона, который немедленно ликвидируется с использованием высокоточных средств дальнего поражения.

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