Авиация должна функционировать не только в качестве прикрытия для пехоты, но и с точностью наоборот. Эффективным решением будет использование авиации для проведения наступательных операций, а пехота может выступать в роли поддержки, осуществляя операции по очистке, что сократит потери. Об этом высказался военный аналитик и летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

На данный момент нет смысла строить фортификационные сооружения на левом берегу Херсонщины, так как россияне могут их немедленно уничтожить с использованием средств дальнего поражения, отметил военный эксперт касательно ситуации на левом берегу Днепра.

"Нужно знать техническую невозможность создания фортификаций в этом направлении из-за высокого уровня грунтовых вод, находящихся всего в полуметре от поверхности. Это проблема для россиян. Они тоже не могут укрепиться, поэтому пытаются как-то обнаружить наши части на левом берегу в режиме наскоков и сбросить их в Днепр", - отметил аналитик.

Свитан также отметил, что на Херсонском направлении в данный момент идет жесткое противостояние. Украинские бойцы действуют в режиме боевой разведки, привлекая огонь на себя и тем самым вынуждая вражеские войска приближаться к нашим артиллерийским позициям на правом берегу.

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