После бегства российских войск с севера Украины в 2022 году, информация об угрозе повторного наступления врага на Киев появляется регулярно.

Однако, анализируя всю информацию относительно этой угрозы, необходимо верить фактам а не домыслам.

Об этом заявил военный аналитик, полковник запаса ГШ ВСУ Олег Жданов, пишет Politeka.net.

«На сегодняшний день факт состоит в том, что все военные усилия РФ сосредоточены на линии фронта. Нет ударной группировки, которая бы могла войти со стороны Беларуси или со стороны северо-восточных областей – Белгородской, Курской и Брянской, и вторгнуться. Это, во-первых, во-вторых сегодня государственная граница Украины, северная и северо-восточная, превращена в оборонительную линию. Довольно хорошую и мощную», - заверил Олег Жданов в своем новом видеообзоре.

По словам аналитика, так, как россияне вторгались в Украину в феврале 2022-го со стороны Беларуси – у них уже не получится.

Линию обороны надо будет прорывать мощнейшей группировкой войск.

«А где РФ возьмет двухсоттысячную группировку для вторжения на одном оперативном направлении. Я такого на сегодняшний день не вижу», - пояснил Жданов.

Однако россияне могут и дальше терроризировать население Украины, нанося авиационные и артиллерийские удары. Кроме того, будут новые попытки проникновения вражеских ДРГ.

Напомним, согласно данным Госпогранслужбы, наибольшая активность российских ДРГ фиксируется в Сумской области.

"Такие попытки остаются. К сожалению, на границе со страной-агрессором больше по-прежнему мы фиксируем попытки захода российских ДРГ в направлении Сумской области", - рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

При этом в ВСУ никогда не исключали повторного наступления россиян на Киев.

«Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал. Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства России. Так что, учитывая указанное, такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами», - заявлял в частности Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

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