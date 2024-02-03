Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге. Согласно заявлениям российских пропагандистов, утверждается, что его сбили с применением комплекса С-400. Детальнее об этом рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Данный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) на самом деле представляет собой модернизированную версию старой советской системы С-300, с применением другой ракеты. При этом возможны изменения в системе наведения.

"Украинские беспилотники успешно проходят через российские ЗРК С-400, даже при наличии повреждений. Несмотря на то, что комплексы обнаруживают БПЛА и наводят ракету, механизм и алгоритм срабатывания ракеты не обеспечивают полное уничтожение беспилотного аппарата" - рассказывает эксперт.

БПЛА достигает своей цели, даже находясь в поврежденном состоянии, успешно выполняя поставленную боевую задачу. Это явно свидетельствует о высоком уровне мастерства украинских специалистов, разрабатывающих эти беспилотные системы, осуществивших значительные улучшения в их "живучести".

В то же время эксперт подмечает: "Сейчас они на пиковой активности наступательных действий. Далее, я думаю, что этот пик будет еще продолжаться, и он продлится еще месяц-полтора, дальше эти действия могут пойти на убыль".

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