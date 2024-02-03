Военный эксперт рассказал, на каком участке фронта сейчас самая опасная ситуация, а также с какой проблемой столкнулись украинские защитники.

Самая опасная ситуация на фронте сейчас на Авдеевском направлении, город Авдеевка под очень большой угрозой.

Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Фабрике новостей".

По словам эксперта, украинский гарнизон в Авдеевке ведет себя героически и очень высокоэффективно.

Соотношение потерь в Авдеевке 1:12, за каждого погибшего нашего защитника ложится 12 россиян. Война вообще такая страшная циничная штука, так вот с точки зрения этой циничной арифметики войны для нас очень выгодно на самом деле держать Авдеевку, и чтобы они дальше так ее штурмовали, потому что они там фактически просто стачиваются, как они в свое время сточились в Бахмуте", – заявил Евгений Дикий.

Эксперт напомнил, что после захвата Бахмута российские оккупационные войска выдохлись очень надолго, а мы, наоборот, перехватили эстафету, и началось наше наступление.

"Вот Авдеевка сейчас играет очень похожую роль. Только соотношение потерь в Бахмуте было где-то 1:7, 1:8, а здесь доходит до 1:12. Но там есть слабое место - это трасса, которая идет через Орловку, и оккупанты, к сожалению, уже очень к ней близки, и сдерживать их становится все труднее", – подчеркнул Евгений Дикий.

Военный эксперт добавил, что здесь уже вопрос не к гарнизону и даже не к пополнению, а проблема в снарядах – у украинского войска реальный снарядный голод.

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