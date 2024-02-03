У украинской армии возник серьезный снарядный голод, и, к сожалению, самостоятельно решить эту проблему мы не можем.

Если еще месяц-два тому назад ключевым было вовремя выявить цель и передать вовремя эти данные арте, то сейчас без американских снарядов ситуация резко изменилась.

Сейчас собирается информация по целям и дальше приходится принимать сложные решения, на что мы тратим снаряды, а на что нет. Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экскомандир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Фабрике новостей".

По словам эксперта, в таких условиях есть серьезный риск и для Авдеевского направления, оккупанты могут прорваться к трассе, которая соединяет Авдеевку с нашим тылом, и тогда нам придется вывести свой гарнизон из города.

"Ясно, что если уж прорвутся к трассе, то в таком случае придется выходить. Такая угроза очень реальна. Прорывом я бы это не назвал для россиян. Если вы посмотрите на карту, вы видите, что наоборот Авдеевка глубоко в оккупированных территориях, это они фактически не прорвут фронт, а наоборот только его уравняют", – сказал Евгений Дикий.

Эксперт отметил, что сейчас не наблюдает у оккупантов сил, достаточных для глубоких прорывов, ни на Харьков, ни, тем более, на Киев. Дикий согласился с заявлением Кирилла Буданова о том, что к весне оккупанты выдохнутся, а дальше будет наш ход, но есть две проблемы.

"Да, у нас весной откроется окно возможностей, мы могли бы делать наш ход, но остаются сразу два неизвестных. Первое - возобновится ли американская помощь, то есть будет ли у нас достаточно БК для этого хода, а второе - это, извините, будет кому наступать, потому что понятно, что новая массовая мобилизация весной, дай Бог, только начнется, а с таким законом может и вообще не начаться", - добавил Евгений Дикий.

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