Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Кировоградскую ОГА, минувшей ночью произошла массированная дроновая атака на Кировоградщину и соседние области.

«Отработала ПВО в городе Кропивницком и Кропивницком районе. Предварительно – без пострадавших», - сообщали в ОГА, призывая людей не игнорировать тревогу.

О движении вражеских дронов также предупреждали в Воздушных Силах ВС Украины.

Жители Кривого Рога, в свою очередь, сообщали, что после взрывов частично нет света и воды.

Добавим, также стало известно, что Россия ударила авиабомбами по заповеднику "Хортица". По данным Министерства культуры и информационной политики, 1 февраля российские террористы нанесли авиаудар по территории памятника нацзначения Каменская Сечь Национального заповедника "Хортица".

На культурном объекте прогремели мощные взрывы. Первый произошел непосредственно на месте расположения бывшей Каменской Сечи, второй прилет произошел на территории современного туристического объекта, в непосредственной близости от креста и могилы кошевого атамана Костя Гордиенко и въездных ворот Сечи.

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