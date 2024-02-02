Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, смертельное ДТП произошло с участием двух авто.
«Авария произошла в с. Михалин Ровенского района с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и грузовика DAF», - рассказали спасатели.
Спасатели деблокировали из изуродованных транспортных средств погибших и травмированных.
Жертвами страшной аварии стали три человека, еще два человека получили травмы.
Пострадавшие были госпитализированы.
Отметим, что в результате столкновения машины буквально превратились в месиво.
Добавим, ранее спасатели рассказали о семье на Киевщине, которая едва не погибла из-за решеток на окнах.
Пожар вспыхнул ночью в 2-этажном жилом доме.
Семья проснулась и пыталась выбраться наружу, но огонь уже охватил дверь. А на окнах стояли решетки.
Чрезвычайники срезали решетку и через окно достали всю семью – пятеро детей 2023, 2022, 2020, 2015, 2012 г.р. и двух взрослых 1992 г.р.
Причины пожара устанавливаются.
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