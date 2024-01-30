Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру, російська армія вчергове завдала ракетного удару по м. Мирнограду.

За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт з зенітно-ракетного комплексу С-300.

На жаль, наслідки трагічні.

«Від ворожої атаки загинув 38-річний чоловік, який їхав на велосипеді з роботи додому. Також дістала поранень жінка 50 років. Її з забоями доставлено до лікарні для надання медичної допомоги», - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, у ніч на 30 січня ворог атакував 35-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з трьох напрямків.

«Частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з рф», - повідомляли захисники неба над Україною.

Знищити вдалося 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Під ворожий вогонь, зокрема, потрапила Київщина.

Внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Були пошкоджені адміністративна будівля та ангар.

Пожежа ліквідована. Окрім будівель, пошкоджено три автомобілі. На щастя, жертв та постраждалих немає.

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