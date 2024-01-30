Зафіксовано наслідки нових атак у Київській області, фото з місця.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Київщини, до поліції надійшло повідомлення про вибухи в одному із районів області.

Як виявилося, через атаку ворога виникла пожежа одного зі складських приміщень.

«У іншому адміністративному приміщенні спеціалісти-криміналісти зафіксували загорання покрівлі. Згодом рятувальники загасили пожежу. Крім цього, пошкоджені три транспортні засоби», - повідомили в поліції.

На щастя, потерпілих немає.

«Шановні громадяни, закликаємо вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та проходити в найближчі укриття. Бережіть себе та близьких!», - закликали в поліції.

Додамо, згідно з повідомленням Повітряних сил України, у ніч на 30 січня 2024 року ворог атакував 35-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф., Чауда – Крим та двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині.

Загалом знищено 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

«Частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з рф», - повідомили захисники неба над Україною.

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