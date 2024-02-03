Несмотря на значительные потери, противник не прекращает попыток вытеснить наши войска.

Противник активизировался на направлении Херсона, предпринимая попытки захвата позиций возле Работино в Запорожской области. Об этом рассказал Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик.

Оккупационные силы продолжают терроризировать украинское население. За последние сутки вражеские силы осуществили два ракетных удара, включая применение управляемой авиационной ракеты.

"На Херсонском направлении силы обороны продолжают удерживать свои позиции, успешно отражая атаки оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, противник не прекращает попыток вытеснить наши войска с защищаемых позиций. За последние сутки вражеские силы предприняли 14 неудачных попыток штурма. Хотят еще прорваться дальше" - рассказывает эксперт.

Также сообщалось, в Крыму Вооруженные силы Украины атаковали радиолокационную станцию российской ПВО неподалеку от поселка Раздольное.

"Вероятно, это действие было проведено украинскими спецслужбами для установления контроля в воздушном пространстве. Этот шаг мог стать началом установления воздушного превосходства и подготовки к появлению истребителей F-16, включая устранение противовоздушной обороны противника" - рассказвает эксперт.

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