В последний день января обстановка в временно оккупированном Крыму достигла критической точки. Местные жители стали свидетелями серии взрывов, звучавших в нескольких городах, но особенно пострадал аэродром Бельбек в районе Севастополя. Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик рассказал, аэродром Бельбек подвергся атаке пятью ракетами, что является чрезвычайно серьезным инцидентом.

"Здесь расположены не только самолеты, но и средства противовоздушной обороны, а также радиолокационная станция. Аэродром Бельбек является стратегически важной целью, прошедшей неоднократные модернизации и улучшения" - рассказывает эксперт.

Обладая взлетно-посадочной полосой длиной более 3 000 метров, он способен принимать такие мощные образцы российской авиации, как Ту-160, Ту-95МС, Ту-21 и другие. Аналитик подметил, Бельбек является важной мишенью, претерпевшей уже несколько атак. Тем не менее, российские военные продолжают использовать этот мощный аэродром, где сосредоточены различные средства радиоэлектронной борьбы.

Также он заметил, сейчас важно оценить важность Skynex в защите украинских городов от ракетных и дроновых атак со стороны россии, особенно после последней массированной атаки агрессора.

Операционная система Skynex полностью автоматизирована, а наряды не попадают в цель, а создают вокруг нее сплошное облако из вольфрамовых шариков, превращая цель в эффективное решето.

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