По мнению военного эксперта и полковника в запасе ВСУ Романа Свитана, новые заявления путина связаны с предстоящими выборами и напрямую связаны с российскими обстрелами в оккупированном Донецке. Он отметил, что россияне систематически обстреливают гражданское население, оставшееся в Донецке, причем в основном это люди, поддерживающие Украину.
Российские военные атакуют различные объекты, сопровождая свои действия большим числом жертв.
"Ранее неясно было, с какой целью россияне осуществляют обстрелы, но теперь стало понятно, что они создают информационный фон для предвыборной задачи Путина - отстранить линию фронта от Донецка, представив украинцев как агрессивных стрелков, обстреливающих мирное население" - делится эксперт.
В этом контексте Свитан предположил, что путин намерен захватить Авдеевку перед предстоящими выборами, и на это направит максимальные силы и ресурсы России.
Свитан также отметил, что на Херсонском направлении в данный момент идет жесткое противостояние. Украинские бойцы действуют в режиме боевой разведки, привлекая огонь на себя и тем самым вынуждая вражеские войска приближаться к нашим артиллерийским позициям на правом берегу.
На данный момент нет смысла строить фортификационные сооружения на левом берегу Херсонщины, так как россияне могут их немедленно уничтожить с использованием средств дальнего поражения.
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