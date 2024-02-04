На настоящий момент оккупационные силы стремятся установить контроль над левым берегом реки Оскол, нацеленные на захват населенных пунктов, таких как Лиман, Боровая и Купянск. Об этом высказался военный аналитик и летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Как ранее отмечали эксперты, их способность к возобновлению атаки на Харьков ограничена, несмотря на повторяющиеся заявления в этом ключе.

"У России не хватает ресурсов для широкомасштабных действий в данном направлении. Их основной стратегический прицел остается фокусироваться на контроле над рекой Оскол, что является постоянным стратегическим направлением с начала 2023 года. Оккупационные силы потратили более года на реализацию этого плана" - делится эксперт.

Эксперт подчеркнул, что противник не способен действовать глобально и всесторонне вдоль всей линии фронта, ограничиваясь локальными операциями. В этом контексте он фокусирует максимальные усилия на конкретных участках, что, в свою очередь, приводит к потере им еще больших территорий в других районах.

Также аналитик заметил, на данный момент нет смысла строить фортификационные сооружения на левом берегу Херсонщины, так как россияне могут их немедленно уничтожить с использованием средств дальнего поражения, отметил военный эксперт касательно ситуации на левом берегу Днепра.

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