Военный эксперт рассказал о ситуации на передовой после последних событий, происходящих на фронте.

Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик рассказал, что продвижение в пределах оккупированных территорий на данный момент ограничивается небольшими перемещениями на передовой – несколькими позициями на несколько сотен метров.

Это приводит к необходимости Путину поддерживать позитивное восприятие и образ успеха в своей предвыборной кампании, несмотря на отсутствие заметных успехов на фронте.

Жданов также считает, что реализация заявленной идеи Путина на сегодняшний день невозможна.

"Возможный третий этап войны, он мог бы наступить при условии начала переговоров со стороны российского руководства, возможно, при посредничестве Виктора Орбана. Однако в настоящее время подготавливается встреча между президентом Зеленским и Орбаном, а переговоры, вероятно, будут проходить в рамках Глобального саммита мира, что может предоставить путину возможность достижения временного прекращения огня" - предположил эксперт.

Также он заметил, в последний день января обстановка в временно оккупированном Крыму достигла критической точки. Местные жители стали свидетелями серии взрывов, звучавших в нескольких городах, но особенно пострадал аэродром Бельбек в районе Севастополя.

Аэродром Бельбек является стратегически важной целью, прошедшей неоднократные модернизации и улучшения.

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