На корабле действовали несколько беспилотных аппаратов, которые утопили его и полностью уничтожили экипаж.

Главное управление разведки Украины представило видеоматериал, демонстрирующий успешную спецоперацию, в ходе которой беспилотные аппараты атаковали российский катер "Ивановец". Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик прокомментировал ситуацию.

Главное управление разведки продемонстрировало, каким образом следует поступать с любым россиянином или террористом, вторгшимся на украинскую территорию с оружием.

"Этот корабль был вооружен четырьмя противокорабельными ракетами и известен тем, что в 2014 году выпустил ракеты, участвовавшие в нападении на украинский корабль в Крыму. На корабле действовали несколько беспилотных аппаратов, которые утопили его и полностью уничтожили экипаж, не оставив ни единого выжившего" - делится эксперт.

Он добавил, согласно данным разведки, на борту судна находилось 40 моряков, все из которых были ликвидированы. Стоимость потопившегося корабля оценивается в 70 миллионов долларов.

Также сообщалось, в Крыму Вооруженные силы Украины атаковали радиолокационную станцию российской ПВО неподалеку от поселка Раздольное.

"Вероятно, это действие было проведено украинскими спецслужбами для установления контроля в воздушном пространстве. Этот шаг мог стать началом установления воздушного превосходства и подготовки к появлению истребителей F-16, включая устранение противовоздушной обороны противника" - рассказвает эксперт.

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