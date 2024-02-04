Такие меры свидетельствуют о том, что у страны-агрессора недостаточно техники для выполнения своих боевых задач.

На левом берегу Херсонщины обнаружен старый российский танк Т-55. Хотя его броня не является надежной и даже можно назвать "картонной", он оборудован пушкой, что, по мнению военного эксперта и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, придает ему определенное тактическое значение.

"Очевидно, что использование этих танков для прорыва не представляется разумным, так как они являются серьезной целью для украинских средств поражения. Тем не менее, благодаря наличию пушки, эти танки могут быть задействованы, создавая огневые точки" - рассказывает эксперт.

Любой танк может быть задействован в качестве средства огневой поддержки, особенно с учетом наличия боевой части – пушки. Снаряды для этих пушек все еще доступны в достаточном количестве.

Роман Свитан отмечает, что такие меры свидетельствуют о том, что у страны-агрессора недостаточно техники для выполнения своих боевых задач, а также о дефиците боеприпасов.

Как ранее отмечали эксперты, их способность к возобновлению атаки на Харьков ограничена, несмотря на повторяющиеся заявления в этом ключе.

"У России не хватает ресурсов для широкомасштабных действий в данном направлении. Их основной стратегический прицел остается фокусироваться на контроле над рекой Оскол, что является постоянным стратегическим направлением с начала 2023 года. Оккупационные силы потратили более года на реализацию этого плана" - делится эксперт.

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