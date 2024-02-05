Важно отметить, что у противника есть "Кинжалы" с дальностью около 2 000 километров, что позволяет ему проводить удары.

Активное внимание российской стороны сосредоточено на границе и передовой линии, в особенности на Восточном направлении. В результате большинство баллистических ракет используется в зоне, близкой к фронту, начиная с 300 километров, как пояснил Роман Свитан, военный эксперт и полковник ВСУ в запасе.



Даже беспилотные аппараты, такие как "Шахеды", которые активно развертываются россиянами, направляются в зону прифронтовых операций. Это свидетельствует о стремлении противника проникнуть к украинским складам топлива и боеприпасов, а также к местам размещения личного состава и техники.

"Россия стремится повысить эффективность своих ракет, активно действуя в зонах, находящихся близко к фронту. Однако это не исключает возможности использования ракет на большие расстояния в случае необходимости" - делится эксперт.

Важно отметить, что у противника есть "Кинжалы" с дальностью около 2 000 километров, что позволяет ему проводить удары в любое время. Поэтому каждый сигнал воздушной тревоги, особенно при появлении российских МиГов в воздухе, требует принятия предосторожностных мер по всей стране.

Свитан напомнил также, большинство баллистических ракет, в основном представленных типом "Искандер", в военной арсенальной структуре России, имеют дальность полета в 500 километров.

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