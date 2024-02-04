Покойный президент был известен своей критикой политики западных стран в Африке и высказывал поддержку действиям путина.

Президент Намибии, Хаге Гейнгоб, скончался во время оказания медицинской помощи в больнице Виндгука. Власти страны сообщили, что он ушел из жизни рано утром в воскресенье. Лидеру, которому было 82 года, был поставлен диагноз рак, который он обнародовал в прошлом месяце, о чем стало известно из заявления на его официальной странице в Facebook.

Гейнгоб возглавлял правительство страны в период с 1990 по 2002 и с 2012 по 2015 годы, а также был избран президентом в 2015 году. Он планировал завершить свой второй и последний срок на посту президента.

"Намибийская нация потеряла выдающегося слугу народа, икону освободительной борьбы, главного архитектора нашей Конституции и столба намибийского дома", – заявил вице-президент Намибии Нанголо Мбумбы, который теперь стал исполняющим обязанности президента.

Покойный президент был известен своей критикой политики западных стран в Африке и высказывал поддержку действиям Путина в войне.

В интервью российскому агентству ТАСС Гейнгоб ранее выразил свои соболезнования президенту путину и призвал россиян поддерживать своего лидера. Он подчеркнул, что в Африке привержены мультилатерализму и против однополярной модели, где одна сила доминирует в мире.

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